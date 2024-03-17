بشهر واحد.. حملة بايدن تجمع تبرعات تتجاوز 53 مليون دولار

جمعت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر من 53 مليون دولار في فبراير /شباط الماضي، وأصبح لديها 155 مليون دولار نقدا بعدما نجحت في جمع أكبر قدر من التبرعات على المستوى الشعبي منذ إطلاق الحملة، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الإجمالي المتاح لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب.

جاء جمع التبرعات في فبراير/ شباط قبل فوز بايدن في مارس/ آذار بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة وقبل أن يجمع 10 ملايين دولار في الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت خطابه الناري عن حالة الاتحاد.

وقدم حوالي 1.5 مليون متبرع ما يقرب من 3.4 مليون مساهمة، وكانت 97 بالمئة من التبرعات أقل من 200 دولار، وفقا لبيان صادر عن حملة بايدن والذي تضمن نشر الأرقام اليوم الأحد، وقال بايدن في مقابلة إذاعية مع محطة “دبليو إن أو في 860” في ولاية ويسكونسن الأسبوع الماضي، “إن الحماس الذي نكتسبه أثناء تجولنا في جميع أنحاء البلاد حقيقي.. لقد جمعنا الكثير من المال.. لدينا 1.5 مليون متبرع، بينهم 500 ألف متبرع جديد تماما، وهم متبرعون صغار.. 97 % من التبرعات أقل من 200 دولار”.

وذهب بايدن في فبراير/ شباط في رحلة لجمع التبرعات في كاليفورنيا وحضر جمع التبرعات في منطقتي لوس انجلوس وسان فرانسيسكو.

وكانت معارضة دونالد ترامب، الذي انتزع ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وكذلك معارضة الحزب الجمهوري بمثابة الحافز للمتبرعين.

وقالت حملة بايدن إنها جمعت إيرادات شعبية بلغت 1.6 مليون دولار في الساعات الثماني والأربعين التي أعقبت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ساوث كارولاينا.

وساعدت رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى مؤيدي بايدن، والتي ركزت على المخاوف بشأن ترامب، في زيادة الدعم الشهر الماضي.