بصفقة تتجاوز 200 مليون دولار.. ميتا تواصل سحب المواهب من آبل

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة ميتا بلاتفورمز قامت بتعيين اثنين من كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من أبل، هما مارك لي وتوم جونتر، ضمن فريق مختبرات الذكاء الاصطناعي الفائقة لديها.

وجاءت هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من استقطاب رئيس الفريق السابق في أبل، رومينغ بانغ، عبر عرض تعويضات تجاوزت 200 مليون دولار.

وتأتي هذه التعيينات ضمن منافسة شرسة بين عمالقة التكنولوجيا لجذب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث جعل مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لميتا، هذا المجال أولوية قصوى، مستثمراً بكثافة في الموارد البشرية والتقنية لمنافسة شركات مثل أوبن إيه آي وغوغل.

مارك لي انضم حديثًا إلى ميتا، في حين من المتوقع أن يبدأ توم جونتر عمله قريبًا.