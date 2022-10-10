بطائرات مسيّرة إيرانية.. الرئيس الأوكراني يتّهم روسيا باستهداف البنية التحتية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنّتها على جميع أنحاء أوكرانيا الاثنين، مشيراً إلى استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مُسيّرة إيرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «يريدون بثّ الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة»، مضيفاً أنّ ضربات بواسطة عشرات الصواريخ وطائرات مُسيّرة إيرانية من نوع شاهد استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى حدوث انقطاع مؤقت في التيار الكهربائي ممكن، قائلا إنّه لن يكون هناك انقطاع في ثقتهم بالنصر، وفقا لقوله.

وأضاف زيلينسكي أنّ «العدو يريدنا أن نخاف وأن يفرّ الناس، لكن لا يمكننا المضيّ إلا إلى الأمام وسنُظهر ذلك في ساحة المعركة»، داعياً الأوكرانيين إلى البقاء في ملاجئهم.