بطائرات مسيّرة.. كييف تتعرض لهجمات قوية وسماع عدّة انفجارات

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، صباح الاثنين، إلى هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية نوع «كاميكازي».

وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليكو، في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، سماع ذوي 4 انفجارات في منطقة سيفتشينسكي التابعة للعاصمة.

وأرفق كليكو في بيانه صوراً قال إنّها لحطام طائرة مسيرة انتحارية استخدمت في الهجوم، دون أن يكشف تفاصيل عما إذا كانت هناك ضحايا.

وفي السياق ذاته، تعرضت إحدى المباني وسط كييف لأضرار طفيفة ناتجة عن الهجوم المذكور، حيث شوهد الدخان يتصاعد منه، وذلك عقب سماع أصوات لطائرات مسيرة جديدة بمحيط المبنى المستهدف، أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لاستهداف الطائرة.

الجدير بالذكر أنّ أوكرانيا تتعرض خلال الأيام الأخيرة قصفا روسيا عنيفا مستهدفة فيه البنية التحتية للطاقة في عدة مناطق منها العاصمة كييف.