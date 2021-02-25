بطائرته الخاصة رونالدو يُرسل قطه للعلاج في إسبانيا

يُعرف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه من أهم لاعبي كرة القدم في جيله، وواحد من أعظم اللاعبين في كل العصور، وأصبح رمزاً دولياً، ويتصدر أغلفة المجلات في جميع أنحاء العالم مع كل الامتيازات التي يجلبها هذا النجاح.

وقبل أيام قليلة فقط، هرب القط الخاص برونالدو، والذي يطلق عليه اسم «بيبي»، من القصر الذي يعيش فيه بمدينة تورينو الإيطالية مع شريكته جورجينا رودريغيز، وصددمته سيارة، وفقاً لصحيفة «يورو ويكلي».

لكن لحسن الحظ، لم يصب «بيبي» بجروح بالغة في الحادث، وتمت معالجته من قبل طبيب بيطري في المدينة.

وفي مثال على أسلوب الحياة الذي يعيشه النجم، وبعد شعور الشريكين أنه من الأفضل للقط أن يتعافى في إسبانيا بدلاً من إيطاليا، قرر كريستيانو استخدام طائرته الخاصة لنقل «بيبي».

وانطلقت الطائرة من تورينو، ونقلت القط «بيبي» إلى إسبانيا.

ونظراً لحجم العمل اليومي الضخم الذي يرافق كريستيانو وجورجينا، فقد تولت إيفانا، شقيقة جورجينا، مرافقة القط في رحلته الفاخرة، حيث سيتمكن من قضاء وقته في العلاج والتعافي بعد الحادث.