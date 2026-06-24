«بطارية عملاقة» تهزّ سوق الهواتف.. هونر تكشف مفاجأتها الجديدة

أعلنت شركة Honor عن هاتفها الجديد Honor X80 Pro Max، الذي تستهدف من خلاله المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية، مع التركيز على تقديم بطارية ضخمة ومواصفات تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأداء وعمر التشغيل الطويل.

ويحمل الهاتف تصميماً أنيقاً مع هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69K، فيما تبلغ أبعاده 162.2 × 77 × 8.1 ملم، ويزن 203 غرامات.

وزُوّد الجهاز بشاشة AMOLED قياس 6.8 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1280 × 2788 بكسلاً، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وكثافة عرض تقارب 452 بكسلاً في الإنش الواحد، فيما يصل مستوى السطوع الأقصى إلى 10000 شمعة، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة محسنة في مختلف ظروف الإضاءة.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهات MagicOS 10، ويعتمد على معالج Snapdragon 6 Gen 5 من شركة كوالكوم، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 812.

ويتوفر الجهاز بخيارات متعددة للذاكرة، تشمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 غيغابايت، ومساحات تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 أو 512 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، حصل الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل لالتقاط الصور وإجراء مكالمات الفيديو.

كما دعمت Honor هاتفها الجديد بمجموعة من التقنيات الإضافية، تشمل مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وماسح بصمة مدمجاً داخل الشاشة، فضلاً عن تقنية الأشعة تحت الحمراء Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بُعد.

ويبرز عنصر البطارية كأحد أبرز نقاط القوة في الجهاز، إذ يأتي ببطارية ضخمة بسعة 11000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، إلى جانب ميزة الشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة تصل إلى 27 واط.

هذا وتشهد سوق الهواتف الذكية منافسة متزايدة بين الشركات المصنعة في مجال تطوير البطاريات الكبيرة وتقنيات الشحن السريع، مع سعي المستخدمين للحصول على أجهزة توفر فترات تشغيل أطول دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر.

ويأتي هاتف Honor X80 Pro Max ضمن هذا التوجه، مع تركيز واضح على الجمع بين سعة البطارية الكبيرة والمواصفات المتقدمة في الشاشة والأداء.