بطارية عملاقة وشحن فائق السرعة.. «أوبو» تعيد تعريف الهواتف الذكية

أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد K13 Turbo Pro، الذي يبرز بمواصفات تقنية متطورة وتصميم متين، ليشكل خيارًا قويًا في فئة الهواتف الذكية متوسطة إلى عالية الأداء، مع سعر منافس يبدأ من حوالي 110 يورو فقط، ما يعزز تنافسيته في الأسواق العالمية.

ويأتي هاتف K13 Turbo Pro بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69، ما يمنحه قدرة عالية على تحمل الظروف البيئية الصعبة. أبعاده 162.8×77.2×7.3 ملم، ويزن 208 غرامًا، ما يجعله متوازنًا بين حجم الشاشة وسهولة الحمل.

والشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.8 بوصة، توفر دقة عرض ممتازة تصل إلى 1280×2800 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هيرتز، يسمح بعرض صور سلسة وسريعة الاستجابة، كما يصل معدل السطوع إلى حوالي 1600 شمعة/متر مربع، ما يعزز وضوح الرؤية تحت أشعة الشمس المباشرة.

وعلى صعيد الأداء، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15، مدعومًا بمعالج Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 القوي، ومعالج رسوميات Adreno 825، مع خيارات للذاكرة العشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، ما يضمن سرعة وكفاءة في التعامل مع التطبيقات والألعاب.

والكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 50 ميغابيكسل للكاميرا الرئيسية و2 ميغابيكسل للكاميرا الثانوية، قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، في حين زودت الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل لتلبية متطلبات التصوير السيلفي بجودة عالية.

ويأتي الهاتف مزودًا بمنفذين لشريحة الاتصال (Dual SIM)، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، بالإضافة إلى ماسح بصمات مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وهو ما يضيف مزايا عملية عديدة للمستخدمين.

والبطارية بسعة ضخمة 7000 ميلي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 80 واط، مما يعني قدرة على شحن الهاتف من مستوى منخفض إلى نسبة عالية خلال وقت قصير، وهو ميزة مهمة تناسب نمط الاستخدام المكثف.