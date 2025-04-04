بطارية عملاقة وكاميرات ليلية.. إطلاق هاتف بمواصفات مميّزة

أعلنت شركة “يولي فونUlefone” عن “هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة، وجهّز بتقنيات تجعله من بين أفضل الهواتف لمحبّي السفر والمغامرات في الطبيعة”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Ulefone Armor 30 Pro على هيكل شديد المتانة مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاد الهيكل جاءت (181.3/84.9/21.2) ملم، ووزنه 509 غ، وشاشته الأساسية أتت IPS LCD، مقاسها 6.95 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 بيكسل، معدل سطوها 700 شمعة/م تقريبا، شاشته الخلفية أتت من نوع IPS، مقاسها 3.4 بوصة، دقة عرضها (412/960) بيكسل، وحميت تلك الشاشات بزجاج Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7300X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية جاءت بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للرؤية الليلية وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 12800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط”.