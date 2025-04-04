«بطاقة الإقامة الذهبية» في أمريكا.. ما قيمتها وموعد صدورها؟

أشعل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر وهو يحمل “بطاقة الإقامة الذهبية” التي رسم عليها صورته، مؤكّداً أن “البطاقة الذهبية” التي تمنح حق الإقامة في البلاد ستصدر خلال أقل من أسبوعين تقريبا”.

وقال ترامب: “مقابل 5 ملايين دولار، قد تكون هذه ملكك، كانت تلك أول بطاقة، هل تعرف ما هي تلك؟ إنها البطاقة الذهبية- بطاقة “ترامب”.

وأضاف أنه “كان المشتري الأول لكنه لم يكن متأكدا من هو المشتري الثاني”، وأوضح أن “البطاقة ستصدر في أقل من أسبوعين، على الأرجح”.

وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، قال الشهر الماضي، “أن أكثر من ألف بطاقة ذهبية تم بيعها، وأن أكثر من 37 مليون شخص على مستوى العالم لديهم القدرة على شراء واحدة منها”.

وفي فبراير الماضي، كشف “ترامب”، “عن خطط لبدء بيع البطاقات الذهبية التي من شأنها أن تتميز بامتيازات للأجانب الأثرياء، كما ستحل البطاقة محل برنامج تأشيرة المستثمرين المهاجرين EB-5 التابع للحكومة”.

هذا “وكُتب على “البطاقة ذات اللون الذهبي الفاقع”: الرقم 5M على 3 زوايا (في إشارة إلى 5 ملايين دولار)، في حين كتب على الزاوية السفلية اليمين القيمة بالأرقام 5000000 وتوسط البطاقة من الأعلى جملة “الولايات المتحدة الأمريكية” وجملة “بطاقة ترامب” ورسم لتوقيعه الرسمي في الوسط إلى اليمين، في حين حمل الجزء الأوسط إلى اليسار صورته بخلفية لبرج الحرية وأمامه صورة لنسر أصلع”.

BREAKING: President Trump Reveals $5 Million Gold Card While Flying Aboard Air Force One 🇺🇸 ✈️ pic.twitter.com/TlQVsivmkS — The White House (@WhiteHouse) April 3, 2025