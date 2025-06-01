بطاقة 1200 أسطوانة يومياً.. شركة البريقة تدشّن نقطة «تعبئة غاز» في بلدية براك الشاطئ

في خطوة تُعدّ نقلة نوعية نحو تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين جودة الحياة في مناطق الجنوب، تشهد نقطة تعبئة الغاز الفوريّة التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز في بلدية براك الشاطئ، انسيابية منتظمة في سير العمل منذ تدشينها، بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 1200 أسطوانة غاز.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتوسيع رقعة خدماتها وتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة بكفاءة واستدامة، خاصة في الجنوب الليبي، استجابةً للطلب المتزايد على هذه السلعة الحيوية.

وأكدت شركة البريقة أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى تقليل أوقات الانتظار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الغاز المنزلي بسهولة ويُسر.

وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة المستمر على الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.