بطاقة 4800 ميغاوات.. مصر وروسيا تطلقان مرحلة جديدة بمشروع «الضبعة النووية»

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدين على أهمية المشروع كرمز للتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر.

وقال بوتين إن بناء محطة الضبعة للطاقة النووية يتقدم بنجاح، مشيرًا إلى أن روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل المشروع النووي، بما يشمل إمدادات وقود المفاعلات، وصيانة المحطة، وإدارة المواد النووية المستهلكة، مع الإشارة إلى تدريب أكثر من 100 طالب مصري في الجامعات الروسية المتخصصة في الطاقة النووية.

وأضاف أن التشغيل المخطط لأربع وحدات بطاقة إجمالية 4800 ميغاوات سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في مصر.

من جهته، أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه لبوتين على دعم المشروع، مشددًا على أن محطة الضبعة النووية خطوة حاسمة لضمان إمدادات الطاقة المستقرة لمصر، ووصف التعاون المصري الروسي بأنه تعاون في مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين.

وأشار أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة “روساتوم” الروسية، إلى أن بناء جميع الوحدات الأربع للمحطة يسير وفق الجدول الزمني، ويشمل إنشاء 222 منشأة، بينما أكّد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري أن وضع جسم المفاعل للوحدة الأولى خطوة مهمة في المشروع الأكبر عالميًا، بطاقة إنتاجية 4800 ميغاوات عبر 4 وحدات.

ويعد مشروع الضبعة النووي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، شمال غرب القاهرة بنحو 300 كيلومتر، ويتضمن 4 مفاعلات من الجيل “3+” العاملة بالماء المضغوط، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول عام 2028.

كما أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بالمشروع، مؤكدًا أنه يشكل نقطة تحول للطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات في مصر والعالم.

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، تكريمًا لتوقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا حول بناء وتشغيل محطة الضبعة النووية.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 5 أفراد و7 شركات مرتبطة بروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على خمسة مواطنين روس وسبع شركات، بحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وأوضح المكتب أن العقوبات السيبرانية تستهدف شركات مثل:

مركز بيانات في كيريشي الروسية

شركة “Datavice Mchj” الأوزبكستانية

شركة “Hypercore” البريطانية

شركة “Media Land” وفرعها التابع

شركة الاستضافة “ML Cloud”

مزود الخدمة الصربي “Smart Digital Ideas”

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات غربية على روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، والتي رافقها دعم مالي وعسكري لنظام كييف.

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات أثرت سلباً على الدول الغربية نفسها، إذ ساهمت في ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وسابقاً، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، مشيراً إلى أن العقوبات ألحقَت ضرراً بالاقتصاد العالمي وأن الغرب يسعى لتدمير حياة الملايين من الناس.