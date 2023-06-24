بطريرك روسيا يدعو لدعم «بوتين» ويُحذّر من الفتنة

دعا البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا إلى وحدة الصف ودعم جهود الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا أن أي محاولة لبث الفتنة في البلاد تعد “أفظع جريمة ترتكب بلا مسوّغ”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن البطريرك قوله في بيان: “ندعو إلى الحفاظ بعناية على الوحدة الوطنية والصلاة إلى الله ودعم جنودنا وأنفسنا بكل قوة”.

وتابع: “اليوم، فيما يقاتل أشقاؤنا ويسقطون على الجبهات وهم يؤدون واجبهم بإيثار، يبذل الأعداء قصارى جهدهم لتدمير روسيا… أي محاولة لبث الفتنة في البلاد تعد أفظع جريمة ترتكب بلا مسوّغ”.

وأضاف: “أناشد من حملوا السلاح بأيديهم ومستعدون لتصويبه على أشقائهم، التفكير مرة أخرى… في مواجهة التهديد المشترك، يجب الحفاظ على وحدة الفكر والتغلب على أنانية الطموحات الشخصية”.

وأعرب البطريرك كيريل عن دعمه جهود الرئيس الروسي، وقال: “أؤيد جهود الرئيس الروسي الهادفة إلى منع الفوضى في بلادنا”.