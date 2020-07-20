بطريقة لا تخطر على بال رجل أعمال يعدم شقيقيه الأصغر

أفادت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، يوم السبت، بأن رجل أعمال قام بقتل أخويه الأصغر سنا منه برميهم من سطح المنزل العائلي ما أسفر عن وفاتهما على الفور.

وذكرت هذه المصادر، أن رجل الأعمال قام بقتل أخويه الأصغر سنا منه لخلاف مالي على الإرث وألقى بهما من أعلى المنزل.

ولفتت المصادر إلى أن الجاني ادعى أنه نفذ حكم الإعدام.

وبينت المصادر أن قوات أمنية عمدت إلى اقتحام العمارة بجولة 45 شارع تعز، فيما قاوم القاتل قوات الشرطة وهدد بالقتال، وكشفت ذات المصادر بإن الجاني ربما يعاني من مرض نفسي.