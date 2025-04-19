بطريقة مأساوية.. وفاة لاعب كرة قدم سابق!

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم “عن وفاة اللاعب الدولي السابق نيكولا بوكريفاتش في حادث سيارة مأساوي في مدينة كارلوفاتش وسط كرواتيا، يوم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 39 عامًا”.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية “بأن الحادث، الذي وقع نتيجة تصادم بين أربع مركبات، أسفر أيضًا عن مقتل شخص آخر كان يستقل إحدى السيارات”. كان بوكريفاتش في السيارة مع ثلاثة من زملائه في فريق “إن.كيه فوينيتش” الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة الكرواتي، حيث أصيب الثلاثة بجروح، فيما يُذكر أن اثنين منهم في حالة حرجة.

وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن أسفه العميق، قائلاً: “من الصعب إيجاد كلمات تعبر عن مدى الحزن في هذه اللحظة المؤلمة. فقدنا روحًا شابة وصادقة، ولا يمكن تصوّر مدى الألم الذي نشعر به جميعًا”.

وأضاف البيان: “نتقدم بأحر التعازي لعائلة نيكولا ومحبيه على هذه الخسارة الفادحة. سيتكاتف الاتحاد الكرواتي وأسرة كرة القدم في البلاد معهم في هذه اللحظات العصيبة”.

وكان “بوكريفاتش قد شارك في 15 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا بين عامي 2008 و2010. كما لعب للعديد من الأندية الكبرى مثل دينامو زغرب الكرواتي، موناكو الفرنسي، ورد بول سالزبورغ النمساوي”.

Bivši hrvatski reprezentativac Nikola Pokrivač, koji je za Vatrene zaigrao 15 puta, a proteklih se godina uspješno borio s teškom bolesti, tragično je preminuo večeras u prometnoj nesreći u Karlovcu. 🙏



HNS izražava duboku sućut njegovoj obitelji zbog ovog nenadoknadivog… pic.twitter.com/ce8aDXSUJ1 — HNS (@HNS_CFF) April 18, 2025

Wir trauern um unseren ehemaligen Spieler Nikola Pokrivac, der tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Nikola. 🕊️❤️ pic.twitter.com/0gTvNhYrgF — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 19, 2025