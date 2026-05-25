بطل الدوري وكأس ليبيا.. كيف تُحدد «المشاركات الإفريقية» وفق القرار الجديد؟

أصدر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم قرارًا رسميًا حمل الرقم (87) لسنة 2026، يقضي بتحديد آلية مشاركة الأندية الليبية في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك وفق عدد المقاعد المخصصة للاتحاد الليبي في كل موسم.

وجاء القرار مستندًا إلى عدد من المرجعيات القانونية والتنظيمية، من بينها القانون رقم (14) لسنة 1962 بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية الليبية وتعديلاته، إضافة إلى النظام الأساسي للاتحاد الليبي لكرة القدم المعتمد من الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2024، ونتائج انتخابات مجلس الإدارة في 4 يناير 2025، إلى جانب اللوائح المنظمة لانتقالات اللاعبين وتسجيلهم.

وأوضح القرار أن تمثيل الأندية الليبية في البطولات الأفريقية سيكون وفق سيناريوهين رئيسيين، يرتبطان بعدد المقاعد الممنوحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وفي حال حصول ليبيا على مقعدين فقط، فإن بطل الدوري الليبي الممتاز لموسم 2025–2026 يتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026–2027، فيما يشارك بطل كأس ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم نفسه.

كما نص القرار على أنه في حال تتويج فريق واحد بلقبي الدوري وكأس ليبيا، فإن ذلك الفريق يمثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا، بينما ينتقل مقعد الكونفدرالية إلى وصيف كأس ليبيا، لضمان استمرار التمثيل القاري.

أما في حالة تخصيص أربعة مقاعد أفريقية للاتحاد الليبي، فإن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في الدوري الليبي الممتاز يتأهلان إلى دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك بطل كأس ليبيا وصاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار القرار كذلك إلى أنه في حال فوز أحد الفريقين أصحاب المركزين الأول أو الثاني في الدوري بلقب كأس ليبيا، فإن مقعد بطل الكأس في الكونفدرالية ينتقل إلى وصيف كأس ليبيا، بما يضمن استكمال توزيع المقاعد وفق اللوائح المعتمدة.

وأكد الاتحاد الليبي لكرة القدم أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام سابقة تتعارض معه، على أن تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه بشكل مباشر.

ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي الاتحاد إلى ضبط آلية التمثيل الخارجي للأندية الليبية، وربط المشاركة القارية بالاستحقاقات المحلية، بما يعزز من تنافسية الدوري الليبي الممتاز وكأس ليبيا، ويمنح الأندية مسارًا واضحًا نحو البطولات الأفريقية.