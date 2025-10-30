بطل ليبي يتألق في بطولة «رفع الأثقال للمكفوفين» في تركيا

حقق البطل الليبي أنس زقلم إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين عن فئة وزن 90 كغم، التي تُقام حاليًا في تركيا بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وأوضحت وزارة الرياضة أن زقلم قدم أداءً مميزًا خلال المنافسات، متفوقًا على أبرز اللاعبين من مختلف الدول، ليهدي ليبيا هذا الإنجاز العالمي الذي يمثل إضافة جديدة لرياضة ذوي الإعاقة البصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن أنس زقلم يُعد من أبرز الرياضيين الليبيين في مجال القوة البدنية لذوي الإعاقة، وقد سبق له تحقيق عدد من الميداليات على المستويين القاري والدولي، ما يعكس مستوى اللياقة والاحترافية العالية للرياضيين الليبيين في هذا المجال.