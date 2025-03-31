بطولة اسبانيا.. برشلونة يتألّق بفوزه على جيرونا بـ«رباعية»

فاز برشلونة أمام جيرونا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني “لاليغا“، على أرض ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”.

وجاءت رباعية برشلونة “في الدقيقة 43 عن طريق كريتشي بالخطأ في مرماه، والدقيقة 61 و77 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، والدقيقة 86 عن طريق فيران توريس، فيما جاء هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق أرنود دانجوما”.

وبتلك النتيجة “ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 66 في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 34 في المركز الثالث عشر، وحقق برشلونة الفوز الثامن على التوالي في الدوري الإسباني، منذ آخر تعثر له أمام خيتافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ووسّع برشلونة فارق النقاط إلى 3 مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 25 في صدارة الترتيب، وبفارق 3 أهداف عن كيليان مبابي لاعب ريال مدريد”.

ترتيب أصحاب المراكز الخمسة الأولى في “لا ليغا”

-برشلونة (66 نقطة، 54+).

-ريال مدريد (63 نقطة، 33+).

-أتلتيكو مدريد (57 نقطة، 24+).

-أتلتيك بيلباو (52 نقطة، 22+).

-فياريال (47 نقطة، 12+).

ترتيب هدّافي المسابقة

-ليفاندوفسكي: 25 هدفاً.

-كيليان مبابي: 22 هدفاً.

-أنتي بوديمير: 15 هدفاً.

-أويهان سانست: 13 هدفاً.