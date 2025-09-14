بطولة عربية قوية تجمع 15 دولة.. ليبيا تسجل حضوراً مميزاً في المنافسات

حقق منتخب ليبيا لكرة الطاولة تحت 17 سنة ميدالية برونزية ضمن منافسات الفرق في البطولة العربية المقامة بالمملكة المغربية، والتي تشهد مشاركة أكثر من 180 لاعبًا ولاعبة من 15 دولة عربية.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للجهود المبذولة في دعم المواهب الشابة وتطوير الرياضة الليبية، وسط إشادة واسعة من وزارة الرياضة وحكومة الوحدة الوطنية.

ووجّهت وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، التهنئة لأبطال المنتخب، مؤكدين دعمهم المستمر للرياضيين وحرصهم على تمثيل ليبيا بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

هذا وتُقام البطولة العربية لكرة الطاولة لعام 2025 في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من 15 دولة عربية، وتضم منافسات متعددة للفئات العمرية المختلفة (براعم، ناشئين، شباب، وكبار) للذكور والإناث.

ويشارك في البطولة أكثر من 180 لاعب ولاعبة، ما يجعلها واحدة من أكبر التجمعات العربية لرياضة كرة الطاولة، وتهدف إلى تطوير مستوى اللاعبين العرب، وتعزيز التنافس الإقليمي استعداداً للاستحقاقات القارية والدولية.

وتأتي هذه النسخة بتنظيم مشترك بين الاتحاد العربي لكرة الطاولة والاتحاد المغربي للعبة، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF)، وتقام فعالياتها في أجواء تنافسية عالية وسط اهتمام إعلامي ورياضي واسع.