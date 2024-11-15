البعثة الأممية: الانتخابات علامة فارقة في مسيرة ليبيا نحو الديمقراطية

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانا مع حلول موعد انتخابات المجالس البلدية يوم غد السبت.

وقالت البعثة في بيان: “يتوجه المواطنون الليبيون في 58 بلدية من كافة أنحاء البلاد لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، وتعتبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذه الانتخابات علامة فارقة في مسيرة ليبيا نحو الديمقراطية، وخطوة مهمة على طريق إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية”.

وأكدت البعثة “دعمها لعملية انتخابية سلمية وشاملة وتشجع جميع المواطنين المسجلين على المشاركة بكثافة والإدلاء بأصواتهم”.