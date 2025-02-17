بعثة الأمم المتحدة تؤكد التزامها بـ«عملية سياسية شاملة في ليبيا»

‏في الذكرى الرابعة عشرة لثورة 17 فبراير، هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي، مشيدة بتطلعاته إلى دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة.

وفي بيان لها أكدت البعثة أنها ” تُدرك التحديات الحالية والخطر الذي يشكله الوضع الراهن على وحدة واستقرار ليبيا، وتحثّ البعثة جميع القادة الليبيين على الانخراط بحسن نية والتوصّل إلى حلول توافقية من أجل رسم مسار نحو مستقبل أفضل”.

وتابع البيان “تؤكد البعثة من جديد التزامها بتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تفضي إلى انتخابات وطنية حرة وذات مصداقية، ومؤسسات موحدة وخاضعة للمساءلة، واحترام حقوق الإنسان”.