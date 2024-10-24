بعثة الأمم المتحدة تؤكّد أهمية المشاركة الشبابية بعملية الاقتراع

شدد مسؤول شؤون الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة، أحمد العامري، على أهمية المشاركة الشبابية في عملية الاقتراع.

جاء ذلك خلال مشاركة 25 شابة وشاب من مختلف أنحاء ليبيا، أمس الثلاثاء، في جلسة تدريبية افتراضية حول العملية الانتخابية من تأطير قسم شؤون الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وآوضحت البعثة عبر موقعها الرسمي، أن الجلسة التدريبية تطرقت لمفهوم وتاريخ الانتخابات ودورها الحيوي في تمكين المواطنين من إدارة الشؤون العامة لبلادهم سواءً من خلال اختيار الحكام والنواب من بين عدة مرشحين، أو من خلال رفض وقبول المقترحات والقرارات السياسية عن طريق التصويت، كما تناول المشاركون موضوع الانتخابات البلدية المرتقبة في ليبيا، والتي ستشمل في جولتها الأولى 60 بلدية وتستهدف ما يقارب 210 ألف ناخبة وناخب مسجلين لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واستخدام التكنولوجيا البيومترية لتسريع العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.

وقال العامري: إن “الشباب في ليبيا يمثل حوالي 38% من نسبة السكان الليبيين، وهي كثلة ذات وزن كبير، ولكن مشاركتها في العملية الانتخابية ضعيفة لأسباب مختلفة قد يعود بعضها لانعدام الثقة في المؤسسات والسلطات التي انتخبت فيما سبق، أو لعدم الدراية الكافية بالعملية الانتخابية”.

وأضاف: “من هنا يأتي دورنا في البعثة لنشر الوعي ومحاولة تشجيع الشباب على المشاركة سواءً في الانتخاب أو الترشح لإيصال صوتهم والدفع قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا”.