بعثة الأمم المتحدة تؤكّد التزامها بدعم العملية الانتخابية  

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح إجراء عملية الاقتراع للمجموعة الأولى من المجالس البلدية البالغ عددها 58 مجلسًا بلديًا يوم 16 نوفمبر، والتي نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت البعثة في بيان لها: طبهذا الإنجاز، تهنئ البعثة الشعب الليبي على نسبة المشاركة الواسعة التي بلغت 74% من الناخبين، كما تهنئ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على ضمان عملية انتخابية سليمة وشاملة من الناحية الفنية، وتشيد البعثة بتفاني الأجهزة الأمنية التي شاركت في تأمين إجراء هذه الانتخابات”.

وأضافت: “تظل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة بدعم العملية الانتخابية في ليبيا وضمان نتيجة تعكس إرادة الشعب الليبي”، قائلة: “إن الانتخابات البلدية تُشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حوكمة مسؤولة ومستجيبة لتطلعات الشعب، كما تضمن شرعية المؤسسات الليبية”.