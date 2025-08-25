بعثة الأمم المتحدة تبحث مع «الهيئة التأسيسية» سبل معالجة التحديات الدستورية

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ونائبه وعدد من الأعضاء، في اجتماع خُصص لمناقشة المسار الدستوري وسبل معالجة التحديات التي أعاقت إنجاز الاستحقاق الدستوري خلال المرحلة الانتقالية.

وأكدت خوري أهمية الجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة، مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول للقضايا العالقة ذات الصلة بالمسائل الدستورية، بما يسهم في دعم المسار السياسي.

كما ناقش الاجتماع إمكانية اعتماد الحوار المهيكل، الوارد في خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري، كوسيلة لمعالجة تلك التحديات.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التزامها بمساندة الليبيين في تجاوز الانقسامات العميقة عبر عملية سياسية شاملة تعكس إرادة الشعب الليبي، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.