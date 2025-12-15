بعثة الأمم المتحدة تدشن منصة رقمية للشباب الليبي لتعزيز مشاركتهم في الحوار السياسي

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، منصة رقمية جديدة تستهدف الشباب الليبيين المقيمين في البلاد، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا. تهدف المنصة إلى تمكين هؤلاء الشباب من المشاركة في قضايا الحوار المُهيكل، وضمان صوتهم في العملية السياسية الجارية في ليبيا.

تسعى البعثة من خلال هذه المنصة الرقمية إلى تعزيز مشاركة الشباب في جميع أنحاء البلاد، ودعم جهود الأعضاء الشباب الذين سيشاركون في الحوار المُهيكل. ستتيح المنصة للمشتركين الفرصة للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم حول القضايا الرئيسية التي يتم تناولها في الحوار، مما يضمن سماع أصواتهم في العملية السياسية الحالية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه: «الشباب في ليبيا ليسوا فقط مستقبل البلاد، بل حاضرها أيضًا. هم الأكثر تضررًا من الأزمة السياسية الراهنة، وهم الأكثر استفادة من الانتقال السلمي الذي يتيح لهم انتخاب قادة من اختيارهم».