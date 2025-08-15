البعثة الأممية تُدين الاعتداءات على مكاتب المفوضية وتدعو لحماية العملية الانتخابية

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأشد العبارات، الاعتداءات المتعمدة التي استهدفت فجر اليوم مكتبين ميدانيين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينتي الزاوية والساحل الغربي، معتبرةً هذه الأفعال اعتداءً خطيرًا على العملية الانتخابية ومحاولةً لحرمان المواطنين من حقهم في اختيار ممثليهم وعرقلة المسار الديمقراطي.

وأشارت البعثة إلى أن هذه الاعتداءات، التي وقعت عشية يوم الاقتراع، تهدد سير انتخابات المجالس البلدية وتطلعات الشعب الليبي نحو الديمقراطية، مؤكدةً دعمها الثابت للمفوضية في أداء مهامها، ومطالبةً المسؤولين الأمنيين بتوفير الحماية اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية دون خوف أو ترهيب.

كما دعت البعثة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الأعمال ومحاسبتهم، وحثت السلطات الأمنية على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المقرات الانتخابية وموظفيها والمواد الانتخابية، وضمان سير العملية الانتخابية بأمان يوم السبت 16 أغسطس، مع العمل على استئناف الانتخابات في المناطق التي تم تعطيلها في أقرب وقت ممكن.