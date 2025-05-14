بعثة الأمم المتحدة تدين التصعيد في طرابلس وتحذّر من خروج الوضع عن السيطرة

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة التصعيد المتسارع لأعمال العنف في العاصمة طرابلس، والتحركات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، محذّرة من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة.

وأعربت البعثة في بيان لها عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى سقوط ضحايا من المدنيين، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، لتمكين إجلاء المدنيين العالقين عبر ممرات آمنة.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والانخراط في حوار جاد وبنوايا حسنة لحل الخلافات بالوسائل السلمية، مشددة على أن استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقد يرقى إلى جرائم يعاقب عليها.

وأكدت البعثة استمرار تواصلها مع الأطراف المعنية على الأرض والشركاء الدوليين في مسعى لاحتواء الوضع، مشيرة إلى دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى التهدئة، واستعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتيسير الحوار ووقف القتال قبل تفاقم الأزمة.