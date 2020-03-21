بعثة الأمم المتحدة تدين قصف قوات حفتر على «عين زاره»

هجمات حفتر اسفرت عن مقتل اربع فتيات وطفل [انترنت]

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدةٍ قصفاً عشوائياً استهدف مدنيينَ في العاصمة طرابلس،أسفر عن مقتل، أربع فتيات وطفل بعد ساعات من مناشدات دولية لوقف إنساني لإطلاق النار من أجل المساعدة في جهود التصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت البعثة في بيان اِن القصف استهدف حياً مدنياً في عين زاره، واسفر عن مقتل اربع فتيات تتراوح اعمارهنَّ بين اربعة عشر وعشرين عاما في الهجوم، واصابة خمسة مدنيين آخرين بينهم طفل عمره احد عشر عاماً.

وأضاف البيان أن “البعثة تدين بشدة الهجمات التي تطال المدنيين، وتجدد دعوتها لوقف فوري للأعمال العدائية كما تقدم البعثة تعازيها العميقة لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

واشارت البعثة الى اَن قوات شرق ليبيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر نفذت الهجوم. واستنكرت الهجمات التي تَطال المدنيين مجددة دعوتها لوقف فوريٍ للاعمال العدائية.

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