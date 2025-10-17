الأمم المتحدة ترحب بالتقدم في مباحثات «المناصب السيادية»

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بأعضاء لجنتي المناصب السيادية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق السياسية، والمتمثلة في إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وخلال اللقاء، الذي اتسم بالصراحة والبناء، رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتقدم المحرز بين المجلسين، معربة عن أملها في أن تُستكمل هذه الخطوة المهمة في أقرب وقت.

وأكدت خوري على أهمية المضي قدمًا في تحقيق نتائج ملموسة خلال الأيام المقبلة، مشددة على استعداد البعثة الدائم لدعم كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطوات الأولى من العملية السياسية، تمهيدًا لإجراء انتخابات وطنية شاملة.