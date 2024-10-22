بعثة الأمم المتحدة ترحّب بتعيين مجلس إدارة المركزي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2024، الصادر عن رئاسة مجلس النواب.

وقالت البعثة في بيان: “يمثل هذا التعيين خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي الذي تم التوصل إليه في 26 سبتمبر الماضي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما أنه ضروري لضمان عمل مصرف ليبيا المركزي باستقلال ونزاهة وشفافية ومساءلة بالتوازي مع إدارته للسياسة النقدية بشكل فعال وإسهامه في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد”.

وأضاف البيان: “تشجع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القيادة الجديدة للمصرف على مواصلة الجهود لإحراز تقدم ملموس بشأن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ المزيد من التدابير لتعزيز حوكمته، بما في ذلك تفادي تضارب المصالح. كما تشجع البعثة كذلك على تبني سياسات سليمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، وذلك بالاستناد إلى التوصيات الصادرة عن المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها البعثة، ومشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي”.

وتذكر البعثة “بضرورة تحصين مصرف ليبيا المركزي ضد التدخلات السياسية للحفاظ على مصداقيته داخل النظام المالي الدولي، وتمكينه من الاضطلاع بدوره الأساسي في الاقتصاد الليبي بشكل فعال”.

وأمس، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب القرار رقم (17) لسنة 2024م، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.