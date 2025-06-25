بعثة الأمم المتحدة تستقبل وفداً من لجنة الحوار الوطني وتستمع لمطالب المتظاهرين

استقبلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفداً من لجنة الحوار الوطني بالمنطقة الغربية، يمثل المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر البعثة في وقت سابق من بعد ظهر أمس.

وأعرب الممثلون عن إحباطهم من التدهور المستمر في الأوضاع السياسية والاقتصادية على مستوى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تغيير الحكومة عبر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وشدّد الوفد على أهمية أن تكون أي عملية سياسية محددة زمنياً وتحتوي على معالم واضحة تؤدي إلى إجراء الانتخابات.

ودعا الوفد البعثة إلى التعامل مع مخاوفهم بجدية، ودعم مسار سريع يعكس مطالب الشعب الليبي، ويضمن المساءلة والشمول، ويؤدي إلى تقدم ملموس في العملية السياسية.

من جانبها، أكدت بعثة الأمم المتحدة استمرار عملها مع الليبيين لتحقيق مؤسسات موحدة وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.