بعثة الأمم المتحدة تصدر بياناً حول اجتماع «المركزي» الأول للعام الجديد

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بيانا “حول اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الأول في عام 2025”.

وقال البيان: “أخذت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا علماً بالبيان الصادر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد اجتماعه الأول في عام 2025 وتؤكد على الحاجة الماسة للتوصل إلى توافق حول ميزانية موحدة ومتوازنة”.

وتابع البيان: “إن وجود ميزانية شفافة وعادلة أمر بالغ الأهمية لتعزيز المسؤولية المالية، وتحسين تخصيص العائدات، وضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا. كما أن الميزانية الموحدة ستعزز قدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة، واستقرار سعر الصرف، وإدارة الإنفاق العام بطريقة مستدامة. وفي هذا السياق، تدعو البعثة جميع السلطات المعنية للعمل نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الموحدة دون تأخير”.