بعثة الأمم المتحدة تعلن قرب الانتهاء من فرز «مرشحي اللجنة الاستشارية»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها في “المراحل النهائية من فرز المرشحين لعضوية اللجنة الاستشارية”.

وأعربت البعثة، في بيان رسمي، عن تقديرها لمشاركة كافة الأطراف والمنظمات والمؤسسات المدنية والاجتماعية في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية ستكون معنية بإصدار التوصيات خلال فترة زمنية محددة، دون أن تمتلك صلاحيات تنفيذية مثل إصدار قرارات أو تعيينات.

كما شددت على ضرورة الاعتماد فقط على قنواتها الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة، محذرة من تداول أخبار غير دقيقة قد تؤثر على مسار العملية السياسية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تعيين المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيته، التي تسلمت مهامها رسميا خلفا للمبعوث المستقيل عبدالله باثيلي، وسط تطلعات إلى أن تسهم جهودها في إعادة الزخم للعملية السياسية المتعثرة في ليبيا.