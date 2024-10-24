بعثة الأمم المتحدة تنظم جلسة تدريبية حول الدراية الإعلامية

يُحيي العالم أجمع الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية في الفترة الممتدة من 24 إلى 31 أكتوبر 2024ن حيث يتمحور موضوع الأسبوع هذا العام حول “الحدود الرقمية الجديدة للمعلومات: الدراية الإعلامية والمعلوماتية من أجل المعلومات ذات المنفعة العامة”.

وفي إطار الأحداث المنظمة حول العالم بهذه المناسبة، تنظم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة تدريبية عبر الإنترنت، حول الدراية الإعلامية، يوم الاثنين المقبل الموافق 28 أكتوبر 2024، وستتناول تعريفًا بأسبوع الدراية الإعلامية والمعلوماتية الأثر الذي تتركه التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والجيل الجديد من صناع المحتوى الرقمي، على إنتاج المعلومات ونشرها، وخطر المعلومات المظللة وخطاب الكراهية.

وبحسب البعثة، “الجلسة التدريبية مفتوحة للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا. يمكنكم التسجيل بملء النموذج التالي قبل حلول منتصف ليلة الأحد 27 أكتوبر 2024:https://forms.office.com/e/X1jdw7zns9”.

وأضافت: “يرجى الملاحظة أن التسجيل لا يعني بالضرورة حجز مقعد للحضور، كون عدد المشاركين حدد في 50 شخص فقط. وسنؤكد تفاصيل المشاركة مع الشابات والشبان الذين سيتم اختيارهم، ويبقى باب المشاركة مفتوحا في دورات تدريبية وورش عمل أخرى تنوي البعثة تنظيمها حول مواضيع شتى في الأسابيع المقبلة“.