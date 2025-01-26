بعثة الأمم المتحدة تنشئ مركزاً لـ«أمن الحدود» للتواصل وتبادل المعلومات

اجتمع مسؤولون عن أمن الحدود من مختلف أنحاء ليبيا مع بعثة الأمم المتحدة، واتفقوا على إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود للتواصل وتبادل المعلومات، وذلك خلال فعالية استمرت يومين واختتمت يوم الخميس.

وتهدف هذه المبادرة “إلى تعزيز جهود ليبيا في تأمين حدودها، ومكافحة الإرهاب، ومعالجة الهجرة غير النظامية، استناداً إلى التقدم الذي تحقق في الاجتماعات السابقة في تونس وبنغازي”.

وشارك ممثلو عن الرؤساء “المشاركين لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا– وهم الاتحاد الإفريقي، إيطاليا، فرنسا، تركيا، والمملكة المتحدة – في الجلسة الختامية وأعربوا عن دعمهم لهذه الجهود”.