بعثة الأمم المتحدة تهنئ الليبيين بنجاح «انتخابات المجالس البلدية»

هنّأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مواطني 26 بلدية ليبية على نجاح انتخابات المجالس البلدية التي أُجريت اليوم، مشيدة بالإقبال الواسع الذي بلغ وفق التقديرات الأولية 71%، وبسير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وسلمية.

وأثنت البعثة على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وموظفيها على أدائهم المهني والمتميز، كما عبّرت عن تقديرها للجهات الأمنية التي ساهمت في تأمين الانتخابات وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت.

ومع استمرار عمليات فرز الأصوات ونقل المواد الانتخابية إلى مكاتب المفوضية، دعت البعثة جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والتعامل مع أي طعون أو تظلمات عبر القنوات القانونية المعتمدة.

ورحبت البعثة بقرار المفوضية استئناف التصويت في سبع بلديات بمنطقة الزاوية يوم 23 أغسطس الجاري، بعد أن تم تأجيلها نتيجة الاعتداءات التي طالت مراكز انتخابية وأدت إلى تدمير مواد انتخابية بفعل أعمال تخريب متعمدة.

وشددت البعثة على ضرورة تمكين الناخبين في هذه البلديات من ممارسة حقهم دون مزيد من التأخير.

كما جدّدت البعثة دعوتها إلى تسريع استئناف الانتخابات في 16 بلدية تم تعليق العملية فيها عشية يوم الاقتراع، إضافة إلى البلديات التي تم تعليق التصويت فيها خلال شهر يوليو الماضي، مؤكدة على أهمية ضمان شمولية وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مناطق البلاد.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة التزامها الكامل بدعم الجهود الليبية الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز الحكم الديمقراطي في كافة أنحاء ليبيا.