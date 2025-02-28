بعثة الأمم المتحدة تهنّئ الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هنّأت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا سيروا تيته، الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت: “أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الليبيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر رمضان يمثل مناسبة للتأمل والتراحم والتعاطف، ووقتًا يجتمع فيه الليبيون مع عائلاتهم ليتشاركوا قيم التكافل والكرم والتضامن، وكوني وصلتُ مؤخرًا إلى ليبيا، فإنني أتطلع إلى الاحتفاء بهذا الشهر الكريم بين أبناء هذا البلد المضياف. شهر رمضان هو كذلك فرصة للتأمل والمصالحة، وآمل أن يتفق الليبيون من جميع أنحاء البلاد على المضي قدماً نحو تحقيق السلام. دعونا نعمل معًا لتعزيز الاستقرار، وتضميد جراح الماضي، والإسهام في بناء مستقبل عادل وآمن ومزدهر للجميع في ليبيا”.

وأضافت: “أدعو جميع الفاعلين الليبيين إلى استلهام روح الخير والسلام والتوافق خلال هذا الشهر الفضيل، والتفكير في تقديم التنازلات اللازمة لرأب الصدع بينهم، ووضع أسس الاستقرار والازدهار لصالح الأجيال القادمة في ليبيا”.