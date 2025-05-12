بعثة الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

في إطار المشاورات الجارية مع الأطراف الليبية بشأن نتائج عمل اللجنة الاستشارية، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، ونائبتها ستيفاني خوري، صباح أمس، اجتماعًا مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السائح.

وأكدت تيته، خلال اللقاء حرص البعثة الأممية على دعم جهود التوافق السياسي بين الليبيين، استنادًا إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، مشددة على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

من جهته، أعرب الدكتور السائح، عن استعداد المفوضية لتقديم ملاحظات فنية رسمية حول الخيارات المقترحة من اللجنة، بما يضمن تقييم جدواها الفنية ويسهم في إنجاح المفاوضات السياسية الجارية.