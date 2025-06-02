الأمم المتحدة تشيد بنشر قوائم الناخبين الأولية وتدعو للتحقق والمشاركة الواسعة

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لقوائم الناخبين الأولية الخاصة بالمجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، معتبرة هذه الخطوة مهمة للمضي قدماً في العملية الانتخابية الجارية.

ودعت البعثة جميع الناخبات والناخبين المسجلين إلى التحقق من بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال مراكز الاقتراع، لضمان استيفائهم شروط الأهلية قبل المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.

وأكدت البعثة على أهمية هذه الإجراءات لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لإعادة تفعيل المسار الانتخابي المحلي، ضمن خطة شاملة لإجراء انتخابات المجالس البلدية في مختلف أنحاء البلاد، وتُعد انتخابات المجالس البلدية جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة المحلية والمشاركة الشعبية، لا سيما في ظل تعثر المسارات السياسية الوطنية.

وشهدت ليبيا خلال السنوات الماضية صعوبات متكررة في تنظيم الانتخابات، نتيجة الانقسام السياسي والصراع المسلح وتعدد السلطات التنفيذية، وتحظى الانتخابات البلدية بدعم دولي واسع، على رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تواصل تقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان إجراء العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.