بعثة الأمم المتحدة للدعم تقيم جلسة تدريبية حول الاتصال الاستراتيجي

شارك اثنان وثلاثون شابًا وشابة من غرب ووسط ليبيا في جلسة تدريبية حول الاتصال الاستراتيجي في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس.

تعلم المشاركون خلال الظهيرة كيفية تطوير الحملات السياسية وحملات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وإدراكًا منهم بأن الشباب يمثل أكبر شريحة من السكان في ليبيا.

طالب المشاركون بتمكينهم ليصبحوا قادرين على التواصل وإيصال أصواتهم من أجل إحداث التغيير في ليبيا. يأتي هذا التدريب ضمن استراتيجية بعثة الأمم المتحدة التي تهدف إلى إشراك الشباب في ليبيا وبناء قدراتهم.