بعثة الأمم المتحدة للدعم تنظم جلسة نقاش للشباب عبر الإنترنت

أعنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن افتتاح باب التسجيل في جلسة نقاش جديدة للشباب، يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار مبادرة البعثة لـ “الشباب_يشارك” “YouEngage”.

وأوضحت البعثة في بيان على فيسبوك أنها ، “ستنظم الجلسة عبر الإنترنت، يوم الاثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر 2024، وستركز على مناقشة مسألة خطاب الكراهية وأثره من إنكار لقيم التسامح والاندماج والتنوع وجوهر معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وكيف يُعَرَّض المستهدفين منه للتمييز وسوء المعاملة والعنف، وكذلك للإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والحلول الممكنة لمعالجته”.

وأوضحت البعثة أن “الجلسة مفتوحة للشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا”.

ونوهت أنه “لتسجيل اهتمامك، يرجى ملء النموذج التالي قبل يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 على الرابط“

https://forms.office.com/e/AAUQcuaW0K

وأضافت، “يرجى الملاحظة أن التسجيل لا يعني بالضرورة حجز مقعد للحضور، كون عدد المشاركين حدد في 50 شخص فقط. وسنؤكد تفاصيل المشاركة مع الشابات والشبان الذين سيتم اختيارهم. ويبقى باب المشاركة مفتوحا في دورات تدريبية وورش عمل أخرى تنوي البعثة تنظيمها حول مواضيع شتى في الأسابيع المقبلة”.