بعثة الأمم المتحدة وإيطاليا تعقدان أول اجتماع لدعم مكافحة الألغام في ليبيا

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتعاون مع الحكومة الإيطالية والشركاء الدوليين، أول اجتماع لمجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة طرابلس.

وتركّز الاجتماع على تعزيز حماية المدنيين الليبيين من مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الدول المانحة وتسليط الضوء على فجوات التمويل والاحتياجات العاجلة في هذا المجال.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أن مكافحة الألغام تشمل جوانب إنسانية تتعلق بالحماية والكرامة والأمل، مشددة على أن ليبيا بحاجة إلى الاستقرار لا إلى المزيد من المخاطر والانفجارات.