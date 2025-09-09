«بعثة الاتحاد الأوروبي» تستضيف اجتماعاً لدعم خارطة الطريق السياسية في ليبيا

استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا اجتماعًا في طرابلس، التقت خلاله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه بسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة عناصر خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي.

وأكدت تيتيه خلال الاجتماع على أهمية “الحوار المهيكل” كفرصة حقيقية لليبيين للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية وتحقيق تقدم ملموس نحو تسوية شاملة ومستدامة.

وأعرب السفراء عن دعمهم الكامل لخارطة الطريق، مشددين على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما يخدم إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

كما تناولت المناقشات الوضع الأمني في البلاد، حيث شدّد الحاضرون على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتجنب أي تصعيد من شأنه أن يعيق المسار السياسي.