بعثة الاتحاد الأوروبي تعود للعمل من العاصمة طرابلس

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن إعادة فتح مكتبها في العاصمة طرابلس، وعودة رئيس البعثة السفير خوسيه ساباديل للعمل فيه.

ونقلت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك عن السفير ساباديل قوله: “إننا سنتمكن من العمل بطريقة مباشرة وناجعة أكثر مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء”.

وقال ساباديل لدى وصوله العاصمة طرابلس: “أنا متحمس لوجودي هنا مع فريقي بشكل دائم، وأتطلع قدما إلى هذه المرحلة الجديدة للشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي”.

عاد اليوم سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وبعثة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا إلى طرابلس. عند وصوله يوم الاثنين، أفاد… تم النشر بواسطة ‏European Union in Libya / الإتحاد الأوروبي في ليبيا‏ في الاثنين، ١٧ مايو ٢٠٢١