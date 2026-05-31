بعثة الحج تستعرض «خطط التفويج» إلى المدينة المنورة

عقدت رئاسة بعثة حجاج ليبيا اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء اللجان العاملة في البعثة، بحضور قنصل ليبيا في جدة، ورئيس لجنة الرقابة الإدارية المصاحبة لبعثة الحج، وذلك في إطار متابعة سير العمل خلال موسم الحج الجاري.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض شامل لمجريات العمل خلال الموسم، مع مناقشة أبرز الملاحظات والتحديات التي واجهت اللجان في مختلف المحاور التشغيلية والخدمية، بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج الليبيين.

كما تناول المجتمعون الخطط المبكرة المتعلقة بعمليات التفويج إلى المدينة المنورة، إلى جانب ترتيبات رحلات العودة إلى أرض الوطن، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع اللجان لضمان انسيابية الإجراءات وتجاوز أي عقبات محتملة قد تواجه الحجاج.

وشددت رئاسة البعثة على ضرورة الاستفادة من تجارب موسم الحج الحالي في تطوير منظومة العمل، وتعزيز إجراءات السلامة، وتوفير مزيد من الراحة والطمأنينة للحجاج، إضافة إلى الارتقاء بمنظومة الدعم اللوجستي والإداري في المواسم المقبلة.

وتُعد بعثة الحج الليبية إحدى المهام التنظيمية التي تضطلع بها الجهات الرسمية في ليبيا منذ سنوات طويلة، حيث تعمل على إدارة شؤون الحجاج وتوفير الخدمات الإدارية والتنظيمية لضمان أداء المناسك في بيئة آمنة ومنظمة.

ويُشكل اجتماع تقييم موسم الحج بعد انتهاء أو خلال ذروة المناسك محطة أساسية لتحسين الأداء المستقبلي، وتعزيز التنسيق بين مختلف اللجان، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للحجاج الليبيين في رحلتهم الإيمانية.