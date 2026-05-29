هيئة الحج توضح تفاصيل «أزمة التسكين» في المشاعر المقدسة

في خضم موسم الحج لهذا العام، خرج مسؤول في هيئة الحج والعمرة الليبية بتوضيحات رسمية حول أزمة التسكين التي واجهت بعض الحجاج الليبيين في الساعات الأولى، مؤكداً أن الهيئة تمكنت من معالجة العجز الذي طرأ بسرعة وإعادة تنظيم الوضع.

وأوضح المسؤول لمنصة “صفر” أن فنادق خمس نجوم جرى تخصيصها للحجاج الليبيين، مع توفير حافلات نقل مكيفة لضمان تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، بما يهدف إلى توفير أعلى درجات الراحة خلال أداء المناسك.

كما أشار إلى اعتماد ترتيبات خاصة لفئة العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، عبر إسكانهم في فنادق ملائمة تراعي ظروفهم الصحية والإنسانية، ضمن خطة شاملة للتسكين والخدمات.

وبيّن أن الوجبات المقدمة في مشعر منى شملت تنوعًا في الأصناف، من بينها الخضروات والفواكه وحتى المثلجات، مؤكداً أن الهيئة حرصت على توفير احتياجات الحجاج الغذائية بشكل متكامل خلال فترة أداء الشعائر.

وفي المقابل، شدد المسؤول على أن المشقة جزء من طبيعة أداء هذه الشعيرة، داعياً الحجاج إلى استشعار فضل اختيارهم لأداء فريضة الحج، وعدم التذمر من بعض الصعوبات التي قد تطرأ في عرفات أو منى نتيجة ضيق المساحات وكثرة الأعداد وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن عدد فنادق التسكين المخصصة للحجاج الليبيين بلغ خمسة فنادق، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تأمين السكن والخدمات اللوجستية طوال فترة الحج، مؤكداً أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تجاوز أي خلل قد يظهر خلال تنفيذ المناسك.

من جانبه، كان رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا إبراهيم الصغير قد أوضح أن البعثة تابعت الإشكاليات التي رافقت تفويج الحجاج من مزدلفة إلى منى خلال الأيام الماضية، في ظل ازدحام داخل عدد من المخيمات في المشاعر المقدسة.

وبيّن أن الأزمة نتجت عن أسباب ميدانية متعددة، من بينها وصول بعض الحجاج دون مرافقة المشرفين بسبب انشغال فرق الإشراف بعمليات التفويج، إضافة إلى دخول حجاج بتأشيرات صادرة من دول أخرى دون تنسيق مسبق، ما تسبب في ضغط على الطاقة الاستيعابية للمخيمات.

وأضاف أن البعثة تعاملت مع الوضع عبر تنظيم نقل الحجاج بحافلات إلى مكة خلال النهار ثم إعادتهم ليلاً إلى منى، بهدف تخفيف الازدحام وضمان استمرار أداء المناسك بشكل منظم.

وأكد أن الأوضاع شهدت تحسنًا خلال اليومين الماضيين، مع استقرار إقامة الحجاج في منى بشكل أفضل وبدون تكدس يُذكر، مشيرًا إلى استمرار العمل لتأمين أفضل الظروف حتى نهاية الموسم والتوجه إلى المدينة المنورة لاحقًا.