بعثة الحج الليبية تُؤكد استمرار البحث عن الحاجة المفقودة «برنية»

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، بياناً اليوم الخميس، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، حول فقدان الحاجة “برنية مصباح ثابت أحمد”، والتي فُقِدت يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري عند الساعة 11 صباحاً بجوار فندق “أنجم” بمكة المكرمة وكانت برفقة ابنها.

وذكرت الهيئة أن بعثة الحج الليبية تُتابع عن كثب الحادثة وشكلت لجنةً للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة وما يزال البحث جاريا حتى الآن.

وأوضحت هيئة الحج أن البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحرر بذلك محضر رسمي.

وأكدت بعثة الحج الليبية أنها لن تدخر جهداً في سبيل العثور على الحاجة برنية، منوهة في ذات الوقت إلى أنها قد وزعت أساور تعريفية على جميع الحجاج مع التشديد بعدم نزعها لتسهيل عمل البعثة في حال ضياع الحاج.

ولفتت البعثة إلى أنها لم تتلق مباشرةً أي بلاغ رسمي أو كتابي من أحد مرافقي الحاجة المفقودة وهذا ما أخّر إجراءاتها في التعامل مع الحادثة.

كما أشارت البعثة إلى أن حالات الفقد أمر شبه شائع في زحام موسم الحج ويعود لأسباب مختلفة قد تخرج عن حدود سيطرة ومسؤولية البعثة.

وأضاف البيان: “تأسف البعثة لتناول بعض الأشخاص الموضوع بشكل بعيد عن تحري الحقيقة والصواب، وكلنا أمل ودعاء ورجاء أن يتم لم شمل المفقودة بذويها في أقرب وقت وهي بخير وعافية”.