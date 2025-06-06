بعثة الحج تنعى أحد الحجاج الليبيين وتواصل متابعة تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا عن وفاة الحاج موسى محمد بو قرين، أحد حجاج تنسيقية بنغازي ضمن المجموعة رقم (507)، وذلك خلال وقوفه بصعيد عرفات اليوم الخميس 9 ذي الحجة 1446هـ الموافق 5 يونيو 2025م.

ونعت بعثة الحج الليبية الفقيد ببالغ الحزن والأسى، مؤكدة في بيان رسمي أن الحاج توفي في هذا اليوم العظيم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن أفواج الحجاج الليبيين بدأت بالوصول إلى مخيمات منى بعد إتمامهم الوقوف بعرفة، وسط إجراءات تنظيمية ميسرة.

كما توافد الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة، حيث أدّوا صلاتي المغرب والعشاء، وجمعوا الحصى استعداداً لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويبيتون فيها قبل التوجه صباحًا إلى منى لإتمام مناسك الحج.

وأشارت البعثة إلى أن الأمور تسير وفق الخطط الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية الله أن يُتم على الحجاج مناسكهم بقبول وسلامة، وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين.