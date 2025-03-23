بعثة المنتخب الوطني تطير إلى «ياوندي» لمواجهة الكاميرون

تقلع طائرة المنتخب الوطني الليبي ليل هذا اليوم، إلى العاصمة الكاميرونية “ياوندي” حين يلتقي منتخبنا نظيره الكاميروني في مواجهة صعبة بملعب “أحمدو أهيدجو”.



ووفر اتحاد الكرة الليبي، “طائرة خاصة لهذه الرحلة، وتم وضع جميع الترتيبات اللازمة لهذا التنقل، ومن المقرر أن تستقبل السفارة الليبية بالكاميرون بعثة المنتخب الليبي فور وصولها”.

وسيقابل منتخبنا الوطني نظيره الكاميرون، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة، فيما يأمل لاعبي المنتخب الأول بالرجوع إلى ارض الوطن بعد تحقيق نتيجة إيجابية بالرغم من صعوبة المهمة.

ويأمل “اليو سيسيه” المدير الفني للمنتخب، في تصحيح الأخطاء التي ارتكبها المنتخب في مباراة أنغولا، والتي تسببت في خسارة نقطتين هامتين كانت تضع المنتخب في صدارة المجموعة، وحيث يخوض منتخبنا تدريباته الأخيرة الخاصة بالمباراة على مسرح المواجهة غذاً ليلاً.