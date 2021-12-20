بعثة تقصي الحقائق تدعو إلى تقديم معلومات ومساعدتها

دعا رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا التابعة للأمم المتحدة محمد أوجار الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم معلومات ووثائق جديدة أو تكميلية ذات صلة بولايتها التي تقضي بتوثيق الانتهاكات.

وأضاف أوجار في بيان نشره مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن البعثة تراقب عن كثب الوضع الحالي في ليبيا، وأنّهم سيحققون في مزاعم الانتهاكات أو التجاوزات الأخيرة، وستحدد المسؤولين عنها.

وأشار رئيس بعثة تفصي الحقائق إلى أنّ ولاية البعثة لا تنحصر بالانتهاكات والتجاوزات الماضية فحسب، بل تشمل أيضا الأحداث الأخيرة التي تجري في البلاد.