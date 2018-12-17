بعثة نادي ريال مدريد تصل إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية

حيث سيشارك ريال مدريد، بطل العالم للأندية في الموسمين الماضيين، في النسخة الحالية بكامل نجومه، في مقدمتهم قائد الفريق وقلب دفاعه سيرخيو راموس، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم، والويلزي غاريث بيل، وغيرهم من النجوم.

هذا وسيبدأ الفريق الملكي مشوار الدفاع عن اللقب، مباشرة من الدور قبل النهائي للمونديال، بمواجهة فريق كاشيما انتلرز الياباني، بطل آسيا، الذي بلغ هذا الدور على حساب ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي، إثر تغلبه عليه بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب هزاع بن زايد.